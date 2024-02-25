نائبة التجمع تطالب باستدعاء وزير الصحة للبرلمان بشأن سوء حالة المستشفيات النفسية

تقدمت النائبة سلمى مراد، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة، والأمين العام للصحة النفسية والإدمان بشـأن سوء حالة مستشفيات الصحة النفسية والإدمان.

وقالت النائبة في طلبها: إن مستشفيات الصحة النفسية تعاني من تدهور شديد، وسوء معاملة للمرضى، وعدم توافر أماكن للحالات، مع السماح بخروج حالات من المستشفى قبل اكتمال شفائهم، على الرغم من أن هذه الحالات من المرضى خروجهم قبل اكتمال علاجهم يمثل خطر على أنفسهم أولًا، وعلى المتعاملين معهم.

وطالبت نائبة التجمع بإحالة طلبها للجنة المختصة ومناقشته في حضور وزير الصحة وأمين عام مستشفيات الصحة النفسية بشكل عاجل.