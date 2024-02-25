باللقب العاشر.. فان دايك يقود ليفربول لانتزاع لقب كأس رابطة المحترفين

للمرة العاشرة في تاريخه، حقق ليفربول لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2023-2024 بفوز قاتل بهدف نظيف على تشيلسي في نهائي المسابقة، مساء اليوم «الأحد»، كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ملعب «ويمبلي».

وسجل فيرجيل فان دايك الهدف الوحيد في المباراة، بضربة رأس في الوقت القاتل من الشوط الإضافي الثاني، وتحديدًا فى الدقيقة 117 عندما نجح في خطف هدف الفوز، في الوقت الذي كان يتأهب فيه الفريقان لنهاية المباراة بالتعادل السلبي والاحتكام لركلات الترجيح.

وبذلك، قاد فان دايك «الريدز» إلى لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية العاشر في تاريخه، وشهد الوقت الأصلي للمباراة إلغاء هدف لكل فريق بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد.

وجاء هدف تشيلسي الملغي عن طريق رحيم سترلينغ في الدقيقة 33، فيما جاء هدف ليفربول عن طريق فيرجيل فان دايك في الدقيقة 60، وتم إلغاؤهما بداعي التسلل.

وبات ليفربول على بعد لقبين من أقرب ملاحقيه في هذه القائمة، مانشستر سيتي صاحب الـ8 ألقاب، ويًذكر أن آخر مرة حقق فيها ليفربول اللقب تعود إلى نسخة 2021، حين فاز في النهائي على تشيلسي أيضا، لكن بركلات الترجيح، بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.