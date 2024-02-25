الزمالك يهزم أبوسليم بثنائية مقابل هدف ويضمن صدارة مجموعته بالكونفدرالية

ضمن فريق الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بالفوز على مضيفه أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب 19 مايو بالجزائر.

سجل ناصر منسي هدفي الزمالك، فيما أحرز إيهاب المقلاش هدف أبو سليم الوحيد.

الشوط الأول

قرر جوميز الدفع بالصفقات الجديدة، بعد ضمان النتيجة بشكل كبير، حيث شارك أحمد حمدي بدلاً من دونجا، والأوغندي ترافيس موتيابا بدلا من أوباما، فيما لعب ياسر حمد على حسب حمزة المثلوثي، وشارك أيضا سيدف الدين الجزيري بدلاً من ناصر منسي، في الدقيقة 64.

في الدقيقة الثامنة من زمن الشوط الأول ينجح الزمالك في تسجيل هدف التقدم، من خلال عرضية متقنة، إلى ناصر منسي الذي استغلها بنجاح بتسديدة مباشرة في المرمى معلنة عن الهدف الأول.

بعد الهدف ظل الزمالك صاحب الافضلية واقترب ناصر منسي من مضاعفة النتيجة، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء لكنها ارتدت من الدفاع لتصطدم بيده ويحصل الفريق الليبي على مخالفة نتيجة لمس ناصر للكرة بيده.

ثم أهدر ناصر منسي فرصة خطيرة جدا أمام المرمى، من عرضية برأسية عن طريق مصطفى شلبي ليسدد فوق العارضة في الدقيقة 25، وفي الدقيقة 36 سدد زيزو كرة قوية بعد تمريرة نيمار، لتصطدم بالقائم.

الشوط الثاني

في الدقيقة 47 كاد أوباما أن يسجل الهدف الثاني للزمالك من تسديدة قريبة أمام المرمى تحولت إلى ركنية، وبعدها بدقيقة واحدة أضاف ناصر منسي الهدف الثاني في الدقيقة 48 بعدما تابع بيسراه كرة ارتدت من الدفاع أمام المرمى ليعلن عن الهدف الثاني.

نجح أبو سليم في تقليص الفارق بتسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة وارتدت إلى الأرض دون أن يتبين ما إذا كانت قد تجاوزت خط المرمى أم لا، لكن الإعادة التلفزيونية أظهرت أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى.

تراجع أداء الزمالك نسبياً بعد هدف أبو سليم، وجاءت محاولات الفريق الليبي بحثاً عن التعادل.

أهدر سيف الدين الجزيري أخطر فرص الزمالك في الشوط الثاني بعدما أخطأ الحارس الليبي في التعامل مع إحدى الكرات لينفرد التونسي بالشباك الخاوية ويتأخر في التسديد ليبعدها الدفاع في الدقيقة 92.

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، مقابل 9 لأبو سليم، ليضمن الفارس الأبيض التأهل في المركز الأول.