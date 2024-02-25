بالهدف العاشر.. عمر مرموش ينقذ فرانكفورت أمام فريقه السابق

تعادل فريق أينتراخت فرانكفورت مع ضيفه فريق فولفسبورغ بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم «الأحد»، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الألماني «بوندسليجا».

أنقذ النجم الدولي المصري عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت من هزيمة محققة أمام ناديه السابق فولفسبورغ بالدوري الألماني، بعد أن بدا أن فرانكفورت في طريقه لخسارة المباراة، لكن مرموش تقمص دور البطولة وخطف هدف التعادل القاتل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

وكان الشوط الأول، قد انتهى بتقدم فولفسبورج بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم ماكسينس لكرواكس بهدف لفولفسبورج في الدقيقة 2 من زمن الشوط الأول، ثم أدرك فيليب ماكس التعادل لفرانكفورت في الدقيقة 14 من نفس الشوط، قبل أن يحرز كيفن بيهرينس الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.

وواصل عمر مرموش تألقه ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في الدوري الألماني هذا الموسم، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب هدافي المسابقة الذي يتصدره هاري كين هداف بايرن ميونخ برصيد 27 هدفا.

وبتلك النتيجة، تقاسم الفريقان نقاط اللقاء ليرفع فرانكفورت رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، مقابل 25 نقطة لفولفسبورج في المركز الـ12 بجدول ترتيب البوندسليغا.

وبشكل عام، يكون صاحب الـ25 عاما عمر مرموش، قد أسهم في 20 هدفا في جميع المسابقات مع فرانكفورت خلال الموسم الحالي، بعد تسجيل 15 هدفا وتقديم 5 تمريرات حاسمة.