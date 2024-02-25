بعد إصابة ياسر إبراهيم.. كولر يُعيد متولي للتدريبات الجماعية.. ويُجهزه لمواجهة الزمالك

استجاب المدير الفني لفريق النادى الأهلى مارسيل كولر، لرؤية الجهاز المعاون في منح مدافع المارد الأحمر محمود متولي، الذى عاد اليوم «الأحد»، للمشاركة في التدريبات الجماعية باستاد مختار التتش، استعداداً لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها يوم «الثلاثاء» بالدوري.

وأضاف مصدر فى النادى الأهلى: «متولي عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم وسيمنحه المدير الفني مارسيل كولر فرصة، وقد يتم تجهيزه للمشاركة أمام الزمالك خاصة مع تأكد غياب ياسر ابراهيم لفترة قد تصل الي أكثر من ثلاثة أسابيع».

وأوضح المصدر أن متولي كان يتدرب منفرداً طوال الفترة الماضية، رغم جاهزيته الطبية وذلك بناءًا على رؤية من مارسيل كولر المدير الفني، مشيرًا إلى مران اليوم شهد تواجد محمود الخطيب رئيس النادي ودعمه للاعبين خلال تلك الفترة الحالية، حيث عقد جلسة مع خالد بيبو مدير الكرة.