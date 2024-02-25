في لقاء النصر والشباب.. رونالدو يغضب الجماهير بحركة «غير أخلاقية»

اقتنص فريق النصر فوزًا مستحقًا بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم «الأحد»، في ديربي الرياض ضمن لقاءات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا هدفين في الدقائق 21، 47 و86 على التوالي لصالح فريق النصر، فيما سجل يانيك كاراسكو، وكارلوس جونيور هدفي الشباب في الدقيقتين 45 و67 على التوالي.

وبهذه النتيجة يأتى فريق النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 52 نقطة جمعها من الفوز في 17 مباراة والتعادل في لقاء 1 والخسارة في 3 مواجهات وتسجيل 60 هدفًا وتلقي 26.

فيما تواجد فريق الشباب في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في مثلها، والخسارة في 9 لقاءات وتسجيل 22 هدفًا وتلقي 28.

وفى اللقاء نفسه، احتفل كريستيانو رونالدو بطريقة «مستفزة» بهدف سجله زميله أندرسون تاليسكا، حيث توجه رونالدو بعد الهدف إلى جمهور الشباب واحتفل أمامهم بحركة غير أخلاقية، ما أثار غضب جماهير نادي الشباب التي أطلقت صافرات وصيحات استهجان ضد النجم البرتغالي، الذى عاد واستفز جماهير الشباب بعد نهاية المباراة واحتفل مجددا أمامهم بـ«حركة خارجة».

وليست هذه هي المرة الأولى التي يستفز فيها رونالدو مشجعي الفريق المنافس منذ انضمامه للنصر، فقد أثار جدلا واسعا عندما قام بحركة غير أخلاقية لجماهير الهلال قبل أسابيع.