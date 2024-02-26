5 إصابات في الأهلي وتغييرات بالجملة في التشكيل قبل مباراة بلدية المحلة بـ«دوري NILE»

يُجرى المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مارسيل كولر، العديد من التغييرات على تشكيل «الأحمر» فى لقاء بلدية المحلة، والمُقرر له السابعة مساء غد «الثلاثاء»، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من دوري NILE، والتي قد تصل إلى 5 لاعبين.

وكان رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء أحمد جاب الله، قد قدم تقريرا طبيا بشأن قائمة إصابات الأهلي، قبل مواجهة بلدية المحلة في الدوري، حيث تشمل قائمة إصابات الأهلي قبل لقاء بلدية المحلة المُرتقب 5 لاعبين، هم: «أليو ديانج ومحمد الشناوي وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم».

ويعاني محمد الشناوي من الإصابة في الكتف، بعد خضوعه للجراحة، فيما يعاني خالد عبدالفتاح من جزع في أربطة الركبة، بجانب شكوى ياسر إبراهيم من تمزق في العضلة الخلفية، ومحمد عبد المنعم من آلام في عضلة البطن، وسيخضع اللاعب لفحص طبي اليوم، لحسم مشاركته في مباراة بلدية المحلة، وأخيرا أليو ديانج من آلام في الركبة.

ومن المنتظر أن تتم العديد من التغييرات على تشكيل الأهلي بالمباريات المقبلة، بداية من مباراة بلدية المحلة، قد تصل إلى 5 مراكز كاملة، خاصة بعد تعافي الثلاثي أحمد نبيل كوكا ومحمد الضاوي كريستو وكريم نيدفيد من الإصابة.

وستتواصل سياسة التدوير في مباراة بلدية المحلة، ثم لقاء يانج أفريكانز التنزاني، المحدد له السادسة مساء يوم «الجمعة» المقبل، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، خاصة أن كولر يضع في حساباته التحضير لنهائي كأس مصر ضد الزمالك يوم 8 مارس المقبل.