بعد صفقة”راس الحكمه”.. نقيب الفلاحين: تراجع أسعار المواشي الحية   

أكد “حسين عبدالرحمن أبوصدام” نقيب عام الفلاحين ان أسواق المواشي الحيه شهدت هزة في الاسعار بعد الإعلان عن صفقه “راس الحكمه ” وانخفضت اسعار المواشي الحيه من الفين الي خمسة الاف جنيه في الراس الواحدة فيما انخفضت اسعار القائم نحو خمسة جنيهات في الكيلو الواحد .

وأوضح أن اسعار الأبقار والجاموس الوالد انخفضت من 90 الف للراس إلي 85 الف في الأصناف المميزة.

و أضاف نقيب الفلاحين أن كيلو عجول البقري القائم يباع حاليا ب 175 جنيه بعد ان كان منذ أيام ب180 جنيه فيما يباع كيلو العجول الجاموسي القايم ب160 جنيه بعد ان كان 165 في الأصناف المميزة ،كما انخفضت كل أنواع ومستلزمات الأعلاف بنحو 1000 جنيه في الطن حيث يباع حاليا طن فول الصويا ب 36.500 الف جنيه وطن الذره الصفراء المحلي ب17.700 ويباع المستورد منها ب16.800 فيما يباع طن علف المواشي ب 19.500 الف ويباع بعض الأنواع 21.000 الف ويباع طن كسب فول الصويا بنحو 37500 الف جنيه كما يباع طن تسمين الدواجن ب29.200 الف جنيه وطن علف الدواجن البياضه ب 25.400 الف جنيه

وتوقع أبوصدام مزيد من انخفاض الأسعار بعد تدني سعر الدولار في السوق الموازي نتيجه مباشرة لتداعيات الصفقة المبرمة بين مصر والإمارات بشأن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة.

وأكد عبدالرحمن أن أسعار اللحوم الحمراء المذبوحة استقرت عند 380 جنيه للكيلو و400 جنيهًا للكيلو في بعض الاماكن ،وتتراوح أسعار اللحوم البرازيلي البقري بين 190 و250 جنيها للكيلو، فيما تباع اللحوم المستوردة ب 230 جنيها للكيلو في بعض الأماكن و في معارض أهلا رمضان تباع اللحوم بسعر 250 جنيه للكيلو

فيما يباع كيلو الدواجن البيضاء في المزرعه ما بين 88 و87 جنيهً للكيلو وتصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 108 و106 جنيهات للكيلو دواجن بيضاء ويصل سعر كيلو الدواجن البلدي للمستهلك باسعار تتراوح من 140 جنيه الي 145 جنيه للكيلو