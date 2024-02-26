حمدى فتحى تسبب فى أزمة بمباراة الوكرة والسد فى الدوري القطري

شهدت مباراة نادرى الوكرة أمام نظيره السد، أزمة قوية بسبب اللاعب الدولي المصري حمدي فتحي، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الجنوب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري القطرى.

ففي الدقيقة 63 من عمر اللقاء، توقفت المباراة عندما اتجه الحكم عبد الرحمن الجاسم، إلى تقنية الفيديو الـ«VAR»، لحسم احتساب ركلة جزاء لصالح فريق السد، بسبب لمسة يد على حمدي فتحي.

وكان حكم المباراة، قد احتسب ركلة جزاء لصالح الفريق ضد لاعب منتخب مصر، بعدما ارتطمت الكرة في يد اللاعب حمدى فتحى، والذي كان قد سددها البرازيلي جيلهرمي توريس.

بعدها قام رئيس نادي الوكرة الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني، باقتحام ملعب اللقاء، اعتراضًا منه على قرارات الحكم، ولكن تم احتواء الأزمة.

وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل السلبي بين الوكرة والسد، بعدما أهدر أكرم عفيف، ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم ضد حمدي فتحي.