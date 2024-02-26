فى آخر تصنيف للإسكواش.. نور الشربينى فى الصدارة ونور الطيب تتقدم مركزًأ

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر فبراير الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ26 على التوالي والـ 236 في تاريخها، بينما استقرت هانيا الحمامي في الوصافة، ونوران جوهر في المركز الثالث، وتقدمت نور الطيب مركزاً لتستقر في التصنيف السابع، وتراجعت أمينة عرفي للمركز الـ 13.

تصنيف السيدات

1- نور الشربيني

2ـ هانيا الحمامي

3ـ نوران جوهر

4ـ البلجيكية نيلي جليس

5ـ الأمريكية أماندا صبحي

6ـ الأمريكية أوليفيا ويفر

7ـ نور الطيب

8ـ البلجيكية تيني جليس

9- الإنجليزية جورجينا كيندي

10- روان العربي