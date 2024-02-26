شباب تطالب باستمرار عمل مراكز التخاطب ومد مراكز الإسكندرية بالأجهزة الرياضية

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمود حسين، وزارة الشباب بإفادة اللجنة بخطتها بشأن استمرارية عمل مراكز التخاطب على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال طلب الإحاطة المقدم من النائب منى عمر، بشأن عدم تفعيل مراكز التخاطب بمراكز شباب الحرمين، والنصر، والأنفوشي، والسيوف بمحافظة الإسكندرية، بحضور محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، والدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية.

وأكدت مقدمة طلب الإحاطة أنه قد تم افتتاح مباني مراكز التخاطب بمراكز الشباب المشار إليها بالمحافظة في شهر إبريل 2022 والتشغيل الفعلي لها في شهر نوفمبر 2023 وذلك ضمن منحة مقدمة من دولة الإمارات العربية الشقيقة (مؤسسة زايد للأعمال الخيرية)، وطالبت باستمرارية عمل مراكز التخاطب لدورها الحيوي لدعم تلك الفئة من المجتمع.

وردًا على موضوع طلب الاحاطة أوضحت الدكتورة هدى ابو ضيف مسئول مكتب قادرون باختلاف بوزارة الشباب والرياضة أنه بالنسبة لمكاتب التخاطب في مركز شباب الحرمين بداية التشغيل 6/8/2023 – عدد المترديين: 106 حالة – عدد حالات الانتظار: 166 حالة في قائمة الانتظار أما مركز شباب النصر: (بداية التشغيل 1/11/2021 – عدد المترديين: 227 حالة – عدد حالات الانتظار: 183حالة في قائمة الانتظار).

وأشارت إلي أن مركز التخاطب بمركزي شباب السيوف والأنفوشي: تعمل منذ أربع سنوات، ويوجد بكل منهما مركز للأنشطة والفنون وتنمية الابداع لذوي القدرات والهمم، وتقدم الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والتفصيل والمشغولات اليدوية، وجاري إدراج المركز المناسب منهما في البروتوكول الخاص لمراكز التخاطب بالمرحلة الثانية.

وبناء على ما دار من مناقشات.

كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حسين الحمامي، بشأن نقص الكوادر الإدارية والأدوات الرياضية بمراكز شباب محافظة الإسكندرية، حيث أشار إلى وجود نقص في الأدوات الرياضية المطلوبة لمراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية سواء القديمة مثل مركزي شباب دربالة والعبور، أو الجديدة مثل مركزي شباب المنتزه والفضالي، فضلا عن نقص الكوادر الإدارية بمراكز شباب محافظة الإسكندرية، مطالبًا بدعم مراكز الشباب بالمحافظة بالأدوات الرياضية اللازمة سواء على مستوى الألعاب الفردية أو الجماعية.

وردًا على موضوع طلب الاحاطة أفادت الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية أن عدد مراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية منذ عامين كانت تبلغ 48 مركزًا وأصبحت 66 مركزًا من المستهدف زيادتها إلى 80 مركزًا، مشيرة سيادتها إلى أن وزارة الشباب والرياضة خاطبت جميع المديريات على مستوى الجمهورية لإجراء حصر شامل باحتياجاتها من الأدوات الرياضية المطلوبة لمراكز الشباب بها، مؤكدة أنه قد تم إدراج مراكز الشباب موضوع طلب الإحاطة ضمن حصر احتياجاتها من الأدوات الرياضية.

من جانبه أوضح محمد عبدالنبي رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية. بوزارة الرياضة أن الوزارة طالبت جميع المديريات التابعة لها على مستوى الجمهورية بإجراء حصر شامل بشأن احتياجاتها من الأدوات الرياضية، مشيرًا إلى أنه من ضمن أولويات الوزارة مد مراكز الشباب الأكثر احتياجًا بمتطلباتها من الأدوات الرياضية، مضيفًا أنه قد تم توجيه الدفعة الأولي من احتياجات مراكز الشباب من الأدوات الرياضية المطلوبة لمراكز الشباب بمحافظة شمال سيناء،.

من جهته أكد الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب أنه سيتم دعم احتياجات مراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية من الأدوات الرياضية مطلع شهر مارس القادم.

وبناء على ما دار من مناقشات، فقد أوصت اللجنة إفادة النائب مقدم طلب الإحاطة بموعد زمني محدد لوصول الأدوات الرياضية المطلوبة لدعم احتياجات مراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية موضوع طلب الإحاطة.