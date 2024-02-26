المصري يُعمق جراح ذئاب الجبل بهدف دون رد في “دورىNile”

تمكن فريق المصري البورسعيدي من تحقيق فوزا ثمينا ومثيرا على نظيره فريق المقاولون العرب، بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، مساء اليوم “الإثنين”، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد التونسي معتز زادم هدف المباراة الوحيد لصالح المصري البورسعيدي في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، بعد أن هيئه له زميله محمود حمادة، لتصطدم بأحد مدافعى ذئاب الجبل لتسكن شباك عامر عامر حارس المقاولون العرب معلنة عن الهدف الأول لفريق المصرى البورسعيدي.

وبعد هدف المصرى حاول المقاولون العرب على استحياء العودة للمباراة، ولاحت له كرة رأسية من أحمد علاء تصدى لها محمود جاد، حارس المصري، بسهولة لتتبدد آمال ذئاب الجبل ويقتنص المصري نقاط المباراة الثلاثة.

وبهذا الفوز رفع رصيد المصري البورسعيدي للنقطة 23 في وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 8 نقاط في المركز الـ16