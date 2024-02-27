تعرف على جدول ترتيب «دورىNile» قبل مواجهة الأهلي وبلدية المحلة

في السابعة من مساء اليوم «الثلاثاء»، وعلى أرضية ملعب إستاد القاهرة الدولي، يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق بلدية المحلة، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة للدور الممتاز «دورىNile».

ويعود المارد الأحمر للعب في الدوري، وذلك بعد غياب ما يقرب من 90 يومًا، منذ تعادله سلبيًا أمام فريق سموحة، في 28 نوفمبر الماضي.

ويأتى فريق النادى الأهلي فى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، من 6 مواجهات لعبها حامل اللقب، فما يأتي نظيره فريق بلدية المحلة في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.

ويُذكر أن الفريق البترولى إنبي يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، فيما يأتى فريق المصري في الوصافة برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد نادى الزمالك في المركز الـ14 برصيد 12 نقطة، من 9 مباريات لعبها الفارس الأبيض.

جدول الترتيب

1- إنبي 26 نقطة.

2- المصري 23 نقطة.

3- زد إف سي 21 نقطة.

4- بيراميدز 21 نقطة.

5- الاتحاد السكندري 20 نقطة.

6- طلائع الجيش 19 نقطة.

7- سيراميكا كليوباترا 18 نقطة.

8- سموحة 18 نقطة.

9- الجونة 16 نقطة.

10- الأهلي 14 نقطة.

11- مودرن فيوتشر 14 نقطة.

12- الإسماعيلي 13 نقطة.

13- بلدية المحلة 13 نقطة.

14- الزمالك 13 نقطة.

15- البنك الأهلي 12 نقطة.

16- المقاولون العرب 8 نقاط.

17- الداخلية 8 نقاط.

18- فاركو 7 نقاط.