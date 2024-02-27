د عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الأسبق يكتب للأهالي:التحديات والكوارث وأثرها على دول شمال وشرق إفريقيا

كثرت الكوارث من صنع الإنسان، و آخرها كارثة تأثر حركة و حرية الملاحة البحرية العالمية في خليج عدن و مضيق باب المندب بمدخل البحر الأحمر، و تأثيرهما السلبى على الواردات والصادرات من دول جنوب و شرق آسيا إلى دول حوض البحر المتوسط وشرق أفريقيا وشمال أوروبا وأمريكا الشمالية و العكس، و التى تمر بكل تأكيد من قناة السويس.

مظاهر الكوارث:

مظاهر الكوارث كثيرة و منها ما هو متوقع، و الأغرب من ذلك ما هو غير متوقع، فمن بين الأرقام المذهلة أن ٦٠٪؜ من صادرات الهند و ٤٠٪؜ من وارداتها تمر عبر قناة السويس، و لنا أن نتخيل أنواع الصادرات منها و الواردات إليها.

ومنطقة شرق أفريقيا وخاصة دول القرن الأفريقي – أكبر متلقي للمعونات الغذائية بالعالم – و العابرة من شمال قناة السويس لجنوبها، عليها أن تأخذ مسار مضيق جبل طارق ثم طريق رأس الرجاء الصالح.

وموانئ جنوب أوروبا تعاني من قلة حركة الواردات المتجهة للدول الاوروبية.

وموانئ شرق قارة أمريكا الشمالية تعاني من تكدس البضائع بها.

ويوجد ارتفاع حاد فى أسعار الواردات و الصادرات بكل دول العالم ناتج من تأثر سلاسل الامداد، و زيادة زمن توصيلها، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التأمين البحري وتأمين البحارة نتيجة تعرضهم للمخاطر.

شلل مؤقت للتجارة الدولية

و اذا كانت إدارة حركة التجارة الدولية عن طريق الملاحة البحرية تديرها شركات موطنها فى الأساس عواصم الدول الغربية، والتي جد عليها في العقود الأخيرة شركات صينية، فلنا أن نتخيل صعوبة إن لم يكن استحالة إدارة حركة التجارة الدولية بكفاءة عن طريق لوحة مفاتيح أجهزة الحاسب الآلى.

في الغالب الأعم ستكون لوحة مفاتيح الحاسب الآلى على السفن البحرية والطائرات المقاتلة، ستكون فى مقدمات الوصول لحلول التحديات، والتي سينتج عنها شللًا مؤقتًا لحركة التجارة يعقبها انفراجة فى زمن ليس بالقصير.

و بالأمس القريب تحركت سفن الاتحاد الأوروبي إلى البحر الأحمر، فى محاولة لحماية ما تبقى من حركة التجارة المارة بخليج عدن و باب المندب و منها عبر قناة السويس، بالإضافة لما سبقها من قوات أمريكية و بريطانية لنفس الغرض.

ولنا أن نتخيل كم الفوضى فى الأسواق الدولية و الاقليمية، و الأخطر من كل ذلك الأسواق المحلية بالدول الهشة والضعيفة والتي لا حول لها ولا قوة.

مظاهر الكوارث غير المتوقعة:

ولم يكن متوقعًا اندلاع مظاهرات الفلاحين الفرنسيين ضد الحكومة الفرنسية في هذا الوقت، و تهديدهم بإغلاق جميع الطرق المؤدية للعاصمة باريس، بقوافل من الجرارات الزراعية، و بالتالي منع دخول أى منتجات للعاصمة و سكانها.

وكذلك مظاهرات مماثلة من الفلاحين ببلجيكا أمام مبنى الاتحاد الأوروبي، و رفضهم لسياسات الاتحاد الداعمة لأوكرانيا في الحرب وعدم دعمها المزارعين الأوروبيين.

ومظاهرات الفلاحين الهنود ضد سياسات الحكومة الهندية و تهديدهم بمحاصرة العاصمة نيودلهي، و مواجهات بين قوات الشرطة و الفلاحين الهنود و إلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع عليهم لتفريقهم.

الشريط الأحمر

و بالأمس القريب أيضاً كان الفلاحون الأسبان يحاصرون بجراراتهم مبنى وزارة الزراعة بالعاصمة مدريد لحمايتهم من البضائع الرخيصة المستوردة من الأسواق الأجنبية.

و كان المزارعون الفرنسيون قد نجحوا في جعل حكومتهم تتراجع عن رفع أسعار الطاقة، و طلبهم إزالة العوائق الإدارية بالنسبة لمنتجاتهم سواء بفرنسا أو الموضوعة بالاتحاد الاوروبى و التي أسموها بالشريط الاحمر.

أم الكوارث الجديدة:

ومن المفارقات الجديدة والتي لم نكن نتخيلها سماع دوي طلقات الرصاص في مدينة چوبا عاصمة دولة جنوب السودان، ضد الجنود المضربين أمام وزارة المالية لتأخير صرف رواتبهم.

والخبر المتداول يقول: نذير تكون أزمة دامية بجنوب السودان بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية، و تضرر الاقتصادات الناشئة الأكثر معاناة من ارتفاع سعر صرف الدولار، بسبب اعتمادها على الاستيراد و مرجعية الدولار فى تقييم العملات الأساسية في المبادلات.

سلع عالمية تأثرت من سلاسل الإمداد:

كانت سلع المنبهات وتعديل المزاج من الشاي و البن، و النكهة و التذوق و الشم من البهارات، على صدر قائمة السلع التي ارتفعت أسعارها بجنون، لأن مناطق إنتاجها بالهند و شرق أفريقيا، وأماكن استهلاكها بأوروبا والبحر المتوسط وأمريكا الشمالية تأثرت بشدة.

ومن الطريف ارتفاع سعر سلعة الكمون مقارنة بسعر سلعة الفلفل الأسمر.

حقيقة الأمر:

وحقيقة الأمر أننا جميعاً نعيش أزمة كونية من صنع الإنسان فى عواصم مثل بروكسل وواشنطن دي سي و تل أبيب و صنعاء و موسكو و كييف و غزة و طهران، وغيرها من العواصم العالمية، و كذا بالبحر الأحمر والبحر الأبيض والبحر الأسود وبحر البلطيق، وهي تنذر حتى الآن بأن القادم غير مطمئن.

وحتى إذا كان القادم مطمئنًا فليس قبل موعد انتهاء الانتخابات الأمريكية، وبعد خروج نتنياهو من المعادلة، و نهاية حروب المضايق و أزمات الممرات المائية الملاحية و البحار بألوانها الأبيض و الاحمر و الاسود.

الشعوب الضائعة:

حال إضافة أزمات دول شرق أفريقيا والتي هي من صنع الإنسان أيضاً، مثل الحروب الأهلية الداخلية و حروب الحدود و غلبة السلاح على العقل، و الفساد المستشري بتلك الدول، ناهيك عن الكوارث الطبيعية من آثار التغيرات المناخية السلبية، من فيضانات مدمرة و موجات جفاف مهلكة للإنسان و الحيوان و النبات، و صعوبة الوصول للمتضررين أوقات الكوارث، فلنا أن نتخيل كم الضائعين و الضحايا من تلك الشعوب.

و بناء عليه:

من غير المتوقع أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه في الوقت القريب، و على الأخص بالنسبة للدول ذات الاقتصادات الناشئة و الدول الهشة و الضعيفة و ما أكثرها بشرق إفريقيا وخاصة دول القرن الأفريقي، و من هنا كان عنوان المقال التحديات والكوارث وأثرها على دول شمال وشرق إفريقيا، بما فيها و من فيها من دول حوض النيل.

فماذا نحن فاعلون؟

*الدكتور عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الأسبق.