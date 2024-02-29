«شباب» ليفربول يكتسح ساوثهامبتون ويتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد

ضرب فريق ليفربول الشاب موعدا مع مانشستر يونايتد، في الجولة الخامسة الـدور الـ 16 لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد الفوز بثلاثية دون رد، على ساوثامبتون المنافس في دوري الدرجة الثانية يوم الأربعاء.

بدأ تسجيل أهداف المباراة اللاعب كوماس (18 عاما)، نجل لاعب الدوري الإنجليزي الممتاز السابق ومنتخب ويلز جيسون كوماس، تمريرة رائعة من بوبي كلارك عند حافة منطقة الجزاء قبل أن يسدد في المرمى بعدما بدلت الكرة اتجاهها إثر ارتطامها في جاك ستيفنز.

فيما نجح الاعب الشاب جايدن دانز في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 73، وذلك بعد لمسة فنية راقية غالط بها الحارس، ثم عاد دانز ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 88، وذلك بعد أن تابع كرةً فشل الحارس في إبعادها عن منطقة الخطر.

واختار كلوب الاعتماد على مجموعة كاملة من الشباب، وأبلى ناشئي الفريق بلاءً حسناً، وسيلعب «اللايدز» في ربع النهائي ضد مانشستر يونايتد يوم 16 مارس، على أرض ملعب أولد ترافورد.

وسيزور الفريق الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي ثماني مرات، والذي تغلب على تشيلسي 1-صفر في نهائي كأس الرابطة ليتوج باللقب في استاد ويمبلي يوم الأحد الماضي، غريمه مانشستر يونايتد في دور الثمانية في 16 مارس المقبل.