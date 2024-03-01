سيراميكا كليوباترا يفوز على ذئاب الجبل بهدفين دون مقابل في “دوريNile”

سيراميكا كليوباترا يفوز على ذئاب الجبل بهدفين دون مقابل في “دوريNile”

حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزا ثمينًا ومستحقا أمام ذئاب الجبل، بثنائية دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم “الجمعة”، في لقاء الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري.

أحرز هدف المباراة الأول لفريق سيراميكا كليوباترا، اللاعب أحمد الشيمي في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف أحمد ياسر ريان الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 65 من عمراللقاء.

وبهذه النتيجة يحتل سيراميكا بذلك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، فيما يأتى فريق المقاولون العرب في المركز الـ”17” برصيد 8 نقاط، حيث لعب المقاولون 13 مباراة.