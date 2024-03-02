بلدية المحلة يصحح المسار ويفوز على الدراويش بهدف دون مقابل فى “دورى NILE”

حسم فريق بلدية المحلة نتيجة مواجهته أمام نظيره فريق الدراويش بفوز مثير ومستحق، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم “السبت”، على استاد الإسماعيلية، فى الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز “دورى Nile”.

أحرز لاعب بلدية المحلة أحمد رضا هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 54، بعدم استقبل كرة عرضية ليسددها برأسه في مرمى أحمد عادل المنعم حارس مرمى فريق الإسماعيلى.

سيطر الدراويش على مجريات اللعب سيطرة تامة، وقام بالضغط على دفاع فريق بلدية المحلة دون خطورة على المرمى، وفى الدقيقة 41 سقط حسام أشرف داخل منطقة الجزاء بسبب عرقلة محمد عبد المنعم، وتراجع الحكم عن احتسابها عقب تدخل تقنية الفار بدعوى التسلل، فيما سجل فريق البلدية هدف التقدم في المباراة عن طريق أحمد رضا، وحاول أبناء الدراويش إدراك التعادل لكن جميع المحاولات باءت بالفشل.

وبهذة النتيجة يأتى فريق بلدية المحلة فى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز “دورى Nile” برصيد 16 نقطة، فيما توقف رصيد فريق الإسماعيلى عند النقطة 13 فى المركز الرابع عشر.