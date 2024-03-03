حقوق إنسان الشيوخ تشيد بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد

أشادت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، موضحة أن مشروع القانون يهدف إلى توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر.

وأضافت ” إسحق” خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اليوم: أن القانون إلزم الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يساعد على الخروج من الفقر متعدد الأبعاد وتمكين المرأة المصرية، موضحة الدساتير المصرية حرصت على النص على الضمان الاجتماعي باعتباره ركيزة أساسية لبناء المجتمع وتوفير حياة كريمة للمواطنين.