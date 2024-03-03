التموين: استمرار اقامة معارض وشوادر أهلا رمضان بتخفيضات تصل إلي 30% في المحافظات

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار اقامة معارض اهلا رمضان بكافة محافظات الجمهورية، وذلك قبل حلول الشهر الكريم، إضافة إلي الشوادر السلعية التي يتم اقامتها في المناطق الأكثر احتياجا بكافة المراكز والقري بمحافظات الجمهورية، بتخفيضات على كافة السلع المطروحة للمستهلكين بنسب تصل إلي 30%.

من جهته قال رأفت العبد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء، أنه تم حتي الان اقامة 5 معارض اهلا رمضان رئيسية في محافظة شمال سيناء في شمال سيناء، في كل من العريش، بئر العبد، الشيخ زويد، الحسنة، نخل، وتم حتي الان اقامة 20 شادرًا في المناطق الاكثر احتياجًا في محافظة شمال سيناء، ومستهدف زيادتها خلال الايام القادمة.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في شمال سيناء، أن هناك 14 منفذ جمعيتي مشارك في معارض أهلا رمضان، و14 مجمع استهلاكي، و20 جمعية تعاونية، مشيرًا إلي أن تلك المعارض والشوادر مستمرة حتي نهاية شهر رمضان المبارك.

وأكد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في شمال سيناء، أنه يتم توفير كافة السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تصل إلي 30%، موضحا أن هناك حملات يومية على كافة الاسواق والمعارض المقامة في انحاء المحافظة للتأكد من التخفيضات المقدمة للمستهلكين، إضافة إلي تشكيل لجان للمرور عليها والإشراف على توفير السلع وبيعها بالأسعار الرسمية.

كما أن الشركة العامة لتجارة الجملة تقوم بطرح كافة السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تصل إلي 30% عن مثيلاتها في السوق المحلية، وذلك من خلال مشاركتها في معرض اهلا رمضان بالعريش، حيث يتم طرح كيلو السكر بسعر 27 جنيهًا، وكيلو أرز بلدي معبأ بسعر 35 جنيهًا.

بينما يتم طرح زيت خليط زنة 700 جرام بسعر 65 جنيهًا، وزيت عباد زنة 800 جرام بسعر 77 جنيهًا، وخل قها زنة 900 جرام بسعر 6 جنيهات، ومكرونة معبأة زنة 1 كيلو بسعر 27 جنيهًا.

ويتم طرح المسلي زنة 700 جرامًا بسعر 90 جنيهًا، والمسلي زنة 1.5 كيلو جرام بسعر 130 جنيهًا، وشاي ناعم زنة 40 جرامًا بسعر 6 جنيهات، وصلصة طماطم قها زنة 300 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.