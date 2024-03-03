صحة الشيوخ توصي بانتظام تشغيل عيادات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بمستشفى ميت سراج بالمنوفية

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعاً برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة، وبحضور وكيلي اللجنة ، النائب الدكتور حسين خضير، والنائب الدكتور عمرو حجاب، الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة فهيم، بشأن: “توفير الدعم المالى والمستلزمات والأجهزة للمستشفى بقرية ميت سراج قويسنا المنوفية”، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وقال النائب أسامة فهيم مقدم الاقتراح برغبة إن مستشفيات التكامل تم إنشائها لتقديم الخدمات الصحية إلى جانب المستشفيات المركزية، وتم إنشاء مستشفى قرية ميت سراج بمركز قويسنا مستشفى تكامل وهي مقامة على مساحة ثلاثة أفدنة، ومبنى مكون من ثلاثة أدوار، خصص الدور الأول منه كوحدة صحية لتقديم الخدمات الأولية، والدور الثاني عيادات أمراض نفسية ثلاثة أيام في الأسبوع، والدور الثالث إقامة داخلي لمرضى الأمراض النفسية وعلاج الإدمان وهو مغلق منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأشار النائب أسامة فهيم إلى استياء الأهالي من عدم وجود مدخل مستقل لعيادة الوحدة الصحية عن عيادة الصحة النفسية وعلاج الإدمان وهو ما يمثل خطورة للمترددين على الوحدة الصحية.

وطالب مقدم الاقتراح برغبة ، بتوضيح أسباب عدم تشغيل عيادات الطب النفسي وعلاج الإدمان، مع توفير الدعم المالي اللازم لإعادة تشغيل المستشفى وتعظيم الاستفادة منها بشكل كامل.

ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة الشلقامى وكيل مديرية الشئون الصحية بالمنوفية أن المستشفى المشار إليها لا تتبع مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، حيث تم نقل تبعيتها إلى الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وفقاً لقرار المجلس التنفيذي للمحافظة بتاريخ 21/1/2020، وذلك لإقامة مستشفى متخصص لعلاج الإدمان بقوة 90 سرير على أن يتم الإبقاء على الدور الأرضي لتقديم خدمات الرعاية الأولية لمركز صحة الأسرة بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية.

ومن جانبه كشف الدكتور السيد خليل مدير إدارة التخطيط بأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان ، أنه تم استلام المستشفى المذكورة في 14/6/2021، وتم إنشاء عيادة للطب النفسي وعلاج الإدمان بالدور الأول للمبنى بالتزامن مع تقديم خدمات الرعاية الأولية لطب الأسرة بالدور الأرضي من خلال نفس المدخل نظراً لصعوبة إنشاء مدخل مستقل، وتم الاستعانة بكلية الهندسة جامعة عين شمس إعداد رسومات هندسية لإقامة مستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان بسعة 240 سرير، وجاري اعتماد الرسومات الهندسية من خلال هيئة الرقابة والاعتماد لحين توفر الاعتمادات المالية للتنفيذ.

وفي السياق ذاته أوضح الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية الصحية ،أن مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية تم إنشاؤها وفقاً لأكواد صحية قديمة، وأن منشآت هذه المستشفيات لا تصلح لتقديم الخدمات الطبية وفقاً للأكواد الصحية المعتمدة في الوقت الحالي، وأنه من الممكن تعظيم الاستفادة من هذه المستشفيات من خلال استغلالها كمدارس للتمريض أو كوحدات لتقديم خدمات الرعاية الأولية لطب الأسرة.

وشدد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيخ على أنه من غير المقبول أن يتم تقديم خدمات الطب النفسي وعلاج الإدمان بالتزامن مع تقديم خدمات الرعاية الأولية لطب الأسرة ، وأنه من الضروري أن يكون هناك مدخل مستقل لكل عيادة، وطالب الأمانة العامة للصحة النفسية بتوضيح أسباب عدم انتظام تشغيل عيادات الصحة النفسية بالمستشفى حتى الآن.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة انتظام تشغيل عيادات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بمستشفى قرية ميت سراج بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك لحين توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء مستشفى للصحة النفسية والإدمان بسعة 240 سرير.

كما أوصت بتحديد مدخل مستقل لعيادات الطب النفسي وعلاج الإدمان بعيداً عن مدخل العيادات الخارجية والطب الوقائى.

وايضا أوصت بسرعة الانتهاء من الرسومات الهندسية الخاصة بمستشفي تكامل قرية ميت سراج بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية والجاري تعديلها بكلية الهندسة جامعة عين شمس.