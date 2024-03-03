فيوتشر يقسو على الهلال الليبي بخماسية ويتأهل للمرة الأولى لدور الثمانية بالكونفدرالية

تمكن فريق مودرن فيوتشر من الصعود إلى دور الثمانية فى بطول الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز على فريق الهلال الليبي بخماسية نظيفة نظيفة ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

أحرز فريق مودرن فيوتشر الهدف الأول في مرمى فريق الهلال الليبي عن طريق اللاعب علي زعزع، في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وفي الدقيقة 45 عزز فريق مودرن فيوتشر تقدمه بالهدف الثاني في مرمى فريق الهلال الليبي عن طريق محمد صادق، في الدقيقة 45 من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 55 من احداث الشوط الثاني، أحرز فريق مودرن فيوتشر ثالث الأهداف في مرمى فريق الهلال الليبي، في عن طريق أحمد عاطف مهاجم فيوتشر.

وفي الدقيقة 69 أدرك فريق مودرن فيوتشر الهدف الرابع في مرمى فريق الهلال الليبي، من هدف ذاتي من مدافع الفريق الليبي.

وفي الدقيقة 88 من الشوط الثاني أحرز أحمد عاطف الهدف الخامس لفريق مودرن فيوتشر، في مرمى فريق الهلال الليبي والثاني الشخصي له بالمباراة.

وبهذه النتيجة ضمن فريق مودرن فيوتشر التأهل إلى دور الثمانية في بطولة الكونفدرالية الإفريقية كوصيف المجموعة برصيد 11 نقطة، بينما صعد فريق اتحاد العاصمة الجزائري كأول المجموعة برصيد 13 نقطة.