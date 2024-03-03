نياحة الأنبا بيسنتي وصلاة التجنيز غدًا بالكاتدرائية

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ قليل خبر نياحة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان.

وقال القمص موسي إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في خبر عاجل؛ “رقد في الرب بشيخوخة صالحة منذ قليل نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر قارب 83 سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من 53 سنة منها 38 أسقفًا”.

وستقام صلوات تجنيزه في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، غدًا الاثنين الموافق 4 مارس، في الساعة الثالثة عصرًا.