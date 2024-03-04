واقعة عنصرية جديدة ضد لاعب «الملكى» فينيسيوس.. بطلها طفل

فتحت رابطة الدوري الإسباني «لا ليجا»، تحقيقاً في واقعة عنصرية جديدة لاحقت البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد في لقاء فالنسيا الأخير، حيث قاد فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد فريقه للتعادل 2-2 مع فالنسيا حيث سجل هدفي فريقه في اللقاء الذي احتضنه ملعب «ميستايا» معقل الخفافيش، حيث أعادت المباراة من الجديد تسليط الضوء على الأزمات التي يعاني منها فينيسيوس جونيور مع العنصرية في الملاعب الإسبانية.

وكان مقطع فيديو، قد انتشر مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطفل يصف فينيسيوس بالقرد، وكشف موقع «ذا أتلتيك» البريطاني أنه سيتم التحقيق في تلك الواقعة من قبل رابطة «الليجا».

وهذه ليست هي أول مرة يعاني فيها فينيسيوس جونيور من إهانات عنصرية سواء على مستوى الدوري الإسباني أو في أرض ملعب فالنسيا بالتحديد.

حيث شهدت خسارة ريال مدريد 0-1 في الموسم الماضي في «الميستايا» تعرض جونيور لنفس الإهانات والألفاظ والعبارات الجارحة، مما أفقد اللاعب شعوره وجعله يدخل في مشادات مع لاعبين وجماهير أدت لطرده أثناء اللقاء.

ولكن فيما بعد تم رفع العقوبة وتغريم فالنسيا مبلغ 39 ألف جنيه إسترليني لما صدر من جماهيره وذلك بالإضافة إلى الإغلاق الجزئي للملعب لخمس مباريات.

وقتها خرج فينيسيوس ليؤكد على أنها أيضاً لم تكن المرة الأولى أو حتى الثانية أو الثالثة، مضيفا:ً “العنصرية أمر طبيعي في الليغا، يعتقدون هناك أنها أمر طبيعي، ونفس الأمر على اتحاد الكرة والفرق المنافسة تشجع ذلك، للأسف البطولة التي ارتبطت من قبل برونالدينيو ورونالدو الظاهرة وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي الآن هي ملك العنصريين”.

واحتفل فينيسيوس جونيور بالتسجيل ضد فالنسيا من خلال الذهاب إلى مدرج مشجعي الخفافيش مع رفع قبضة يده للسماء قبل أن يضع الصورة على حسابه في موقع “إكس” للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) مع تعليق: “القتال مستمر”، في إشارة لحربه ضد العنصرية.