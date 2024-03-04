قومي المرأة يطلق المرحلة الأولى من البرنامج التوعوي (مشوارك … أمان )  بالإسكندرية

اطلق المجلس القومي للمرأة البرنامج التوعوي (مشوارك … أمان ) فى ترام الرمل بالإسكندرية وذلك في اطار مشاركة المجلس ضمن مشروع إصلاح وتجديد محطات ترام الرمل بالأسكندرية والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل والوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل من الاتحاد الأوروبي،

أكدت صفاء حبيب رئيسة الإدارة المركزية للاعلام إلى أن مشاركة المجلس القومي للمرأة ضمن المشروع تهدف إلى العمل علي تفعيل الاجراءات المتخذه لتنفيذ مبادئ المساواة بين الجنسين فيما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030. من خلال توعية المترددين علي ترام الرمل بالاسكندرية برسائل خاصة بمناهضة العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي للمرأة وذلك ضمن البرنامج التوعوي ( مشوارك… أمان) .

من جانبها أكدت إيزيس حافظ رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية إلى أن البرنامج ينقسم الى مرحلتين المرحلة الأولى من البرنامج التوعوي خلال الفترة من ٢-٣ مارس 2024، وتستهدف هذه المرحلة تعريف ٢٠٠ طالب وطالبة من جامعة الاسكندرية وتدريبهم علي الرسائل الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي للمرأة أما المرحلة الثانية من البرنامج ستنفذ في الفترة من ٤-٦ مارس حيث سيقوم الطلبة والطالبات بالنزول لتوعية المترددين علي ترام الرمل بالاسكندرية بهذه الرسائل .

جدير بالذكر أنه من بين الرسائل الموجهة لمكافحة العنف ضد المرأة التوعية بضرورة الابلاغ عند التعرض للتحرش ، الإبلاغ مش حماية لنفسك بس ده حماية لكل البنات ، التعرض للتحرش او للعنف مش غلطتك ، مكتب الشكاوي هيسمعك ويفهم شكوتك ويساعدك تضم الرسائل رسائل توعوية خاصة بالتمكين الإقتصادي للمرأة، من بينها اهمية بدأ مشروعك الخاص و المجلس هيساعدك، استقلالك المادي هيحميكي من العنف، نجاحك هو نجاح للبلد كلها ، تطويرك من نفسك بيحققلك الأمان المالي، اكتشفي وطوري هواياتك .وحوليها لمصدر دخل …