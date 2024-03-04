البرلمان والحكومة يتوافقان حول ضرورة إنشاء هيئة وطنية لصون وتنمية التراث الثقافي غير المادي

قالت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التراث الثقافي غير المادي أو “التراث الحى”، هو الذي يتمثل فى الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات وغيرها من إبداع ذهني جماعي يُشكل ويعبر عن هوية المجتمع ويمثل في واحد أو أكثر من الأقسام التالية: (التقاليد وأشكال التعبير الشفاهي، الفنون وتقاليد أداء العروض، المهارات المرتبطة بفنون الحرف والصناعات التقليدية، الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات).

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، لمناقشة اقتراح برغبة المقدم منها لإنشاء هيئة وطنية لصون وتنمية التراث الثقافي غير المادي المصري.

وأوضحت النائبة أن اقتراح إنشاء هيئة وطنية لصون وتنمية التراث الثقافي غير المادي المصري يأتي متسقاً مع اتجاه الدولة المصرية والجمهورية الجديدة لتعزيز غاية بناء الإنسان المصري، وتعظيم المنافع الاقتصادية من خلال تنمية الموارد الاقتصادية غبر التقليدية مع الحرص على إعلاء شأن الهوية المصرية، تماشياً مع الهدف الاستراتيجي الأول لمحور الثقافة في البعد الاجتماعي لرؤية مصر 2030 وعدم التخلي عنها كمصدر ومورد اقتصادي غير تقليدي.

وأشادت الحكومة ممثلة فى وزارة الثقافة خلال الاجتماع، على الاقتراح برغبة، وتم التوافق على أهمية إنشاء كيان يكون مختص بصون وحماية التراث الثقافي غير المادي، وأن الأمر يتطلب تشريع جديد أو تعديل تشريعي.