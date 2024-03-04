سؤال برلماني بشأن طبيعة الاستثمار في رأس الحكمة وخطة إدارة المليارات
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو البرلمان عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال موجه لكل من: رئيس الوزراء ووزراء؛ الاستثمار، الإسكان والمالية، بخصوص صفقة رأس الحكمة.
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تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو البرلمان عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال موجه لكل من: رئيس الوزراء ووزراء؛ الاستثمار، الإسكان والمالية، بخصوص صفقة رأس الحكمة.
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