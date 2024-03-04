المصيلحى يفتتح متجر سوبيكو بحى الأسمرات 

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور “علي المصيلحي” بأن إجمالى مساهمة نشاط التجارة الداخلية بالاضافة الى النقل واللوجستيات يستحوذ على 18% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف خلال افتتاحه لمتجر “سوبيكو” التابع لمجموعة ماجد الفطيم في منطقة حي الاسمرات بمرافقة محافظ القاهرة اللواء خالد عبد الله أن حجم الاستثمارات يصل إلى 35 مليون جنيه مشيرا إلى أن البنية الاساسية للتجارة الداخلية تضم مناطق لوجستية وشبكات توزيع ومخازن وأسواق جمله لافتا إلى أن المتجر يعد نقلة مميزة في قطاع التجارة الداخلية فهو يضم البيع بالجملة ونصف الجملة والتجزئة هذا النوع من المتاجر يلغي الوساطة بين حلقات التداول المتعددة بما يدعم طرح منتجات بجودة عالية وأسعار مميزة. وأوضح المصيلحي يزداد تميز المتجر بوجوده بحي الأسمرات الذي يعد مثالا قويا على احلال العشوئيات لمدنية متطوره.

من جانبه قال هاني ويس الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم إنه في ظل التحديات الحالية يعد قطاع التجزئة أحد أهم روافد الاقتصاد مشيرا إلى أن الفرع يعد الثامن من سلسلة “سوبيكو” المنتشره في مختلف المحافظات مشيرا الى ان الشركة تستهدف زيادتها لتبلغ22 فرع بنهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف الوصول بعدد المتاجر إلى 140 فرعا بنهاية2030 باستثمارات تصل إلى3.5 مليار جنيه وذلك في محافظات الدلتا والصعيد.

وأكد ويس أن هذا النوع من المتاجر يدعم البيع بسعر مخفض لدعم الطلب المتزايد على السلعة ليساهم في تحديث وتطوير قطاع التجزئة بما يخدم الأفراد والشركات