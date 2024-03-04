الزمالك يصل السعودية استعدادا لخوض اللقاء المرتقب أمام الأهلى فى نهائي كأس مصر

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء إلى مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية، وذلك استعداداً لخوض مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي، والمقرر لها يوم “الجمعة” المقبل، باستاد “الأول بارك” بمدينة الرياض.

ويرافق بعثة الزمالك كل من، رئيس مجلس الإدارة حسين لبيب، ونائب الرئيس ورئيس بعثة الفريق هشام نصر وأمين الصندوق حسام المندوه، وأحمد سليمان وأعضاء مجلس الإدارة محمد طارق ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي .

وتضم القائمة الفريق الذى سيخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، معاذ علاء الدين – خط الدفاع: حمزة المثلوثي، عمر جابر، محمود علاء، حسام عبدالمجيد، مصطفى الزناري، أحمد فتوح، سيد عبدالله “نيمار” – خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد أشرف “روقا”، محمد شحاتة، أحمد حمدي، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، أحمد مصطفى “زيزو”، محمود عبد الرازق “شيكابالا”، مصطفى شلبي، يوسف أوباما – والهجوم: سيف الجزيري، ناصر منسي، سامسون أكينولا.