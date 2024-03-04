المارد الأحمر يستأنف تدريباته استعدادا لملاقاة الفارس الأبيض فى نهائي كأس مصر

بعد راحة سلبية 48 ساعة، والتى حصل عليها لاعبوا المارد الأحمر، بفرمان من مديره الفنى السويسرى، مارسيل كولر، عاد النادى الأهلى ليستأنف تدريباته صباح اليوم “الاثنين”، على ملعب التتش بالجزيرة.

وعقد المدير الفنى لفريق النادى الأهلى مارسيل كولر ، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، في إطار التحضيرات لمباراة الزمالك في نهائي كأس مصر.

وكان اللاعبون قد أدوا تدريبات بدنية متنوعة مع بداية فقرات المران، تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال.

فيما أدى رباعي حراسة المرمى؛ مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، فقرات تدريبية بدنية وفنية متنوعة تحت إشراف مدرب الحراس ميشيل يانكون، على هامش فقرات المران الجماعي.

واختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون .

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في نهائي كأس مصر والمقرر إقامته مساء الجمعة المقبل في السعودية.