وزارة العمل: استمرار تسجيل وحصر للعمالة غير المنتظمة بمواقع عمل بالإسماعيلية

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، استكملت عمليات الحصر والتسجيل للعمالة غير المنتظمة بمواقع عمل بالمحافظة ، بمدينة القصاصين بشركة البستانية للمحاصيل الزراعية ، قامت بها وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية، والمشكلة لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية في القرى الأكثر احتياجاً ، للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي أنشأتها الوزارة لحماية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً وتأمينياً بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولاسرها لحمايتها من مخاطر العمل المختلفة ، وذلك من خلال الأجهزة والمكاتب التابعة للمديرية بالتعاون بين الوحدة ومكاتب التفتيش العمالي والتشغيل والسلامة والصحة المهنية المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، أن تلك العمليات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بتكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظات وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وشمولهم بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها الوزارة، وأضاف مدير المديرية أنها شارك فى الزيارة اسماء زكى وكيلة المديرية ، واحمد حامد مدير ادارة العمالة غير المنتظمة ، وخالد عيد المسئول المالي بالإدارة ، وشيرين سليمان باحثة بالادارة ، ودعاء عثمان باحثة بالادارة ، وإبراهيم حلمى مدير العلاقات العامة ، مؤكداً ايضا ان وحدة العمالة غير منتظمة قامت بحصر العمالة غير المنتظمة بمدينة القصاصين تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بمظلة الحماية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها ، منوهاً إلى استمرار عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة فى كافة المشروعات القومية داخل المحافظة لحمايتهم من المخاطر وتوفير حياة كريمة لهم .