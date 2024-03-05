أندرسون دارونكو البرازيلى حكمًا لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تقرر تعيين البرازيلي أندرسون دارونكو حكمًا لمباراة القمة، بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، نسخة موسم 2022-2023، والمقرر إقامتها مساء «الجمعة» المقبل، على ملعب «الأول بارك» في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ومن المعروف أن الحكم البرازيلي صاحب الـ 43 عامًا، هو أقوى حكم في العالم، نظرًا لجسده الضخم وعضلاته الكبيرة، حيث يمتلك الحكم عضلات يبلغ طولها 44 سم، ويزن حوالي 90 كيلوجرام، ويبلغ طوله 188 سم.

وحصل أندرسون على الشارة الدولية منذ عام 2014، بعدما كان لاعب كرة يد لعدة سنوات، وسبق له أن أدار مباريات في تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية، كوبا أمريكا 2019 والدوري السعودي خلال الموسم الحالي.

وكشفت مصادر اعلامية، أن أندرسون دارونكو معروف بصرامته حيث يطلق عليه بسببها اسم «القاضي القوي» تاريخاً يحفل بالأسرار والتفاصيل المثيرة التي وصلت يوماً ما إلى تهديده بالقتل.

ومن أشهر ما يعرف عن دارونكو أنه حكم ضخم وكان وزنه يصل إلى 90 كيلوغرام في 2017، بعد فقدان من 3 إلى 4 كيلوجرامات، وقد تمت نصيحته من بعض المُقربين منه، وكذلك نصائح من لجان ومدربي اللياقة البدنية الذين حذروه بضرورة فقدان الوزن الخاص بحكم لقاء الأهلي والزمالك.

وبسبب الوزن الزائد، يركض دارونكو 40 متراً في أقل من ست ثوان، ويتدرب بشكل يومي كي لا يفقد وظيفته، وشارك دارونكو في عام 2015 في إدارة 27 مباراة وهو رقم قياسي يتحقق في سماء كرة القدم البرازيلية لحكم في سنة واحدة، وشدد دارونكو على أن شغفه بالرياضة جعله مفتول العضلات رغم أن هذا لم يكن في حسبانه.