وزير التموين: انخفاض أسعار الزيت الخليط 20 جنيها  فى المجمعات الإستهلاكية

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه اعتمد سعر زيت الخليط اللتر بسعر 80 جنيها بدلا من 100 جنيه في السوق الحر، أما سعر الزيت الخليط زنة لتر في المجمعات الاستهلاكية بسعر 65 جنيها.

واضاف المصيلحي خلال مؤتمر صحفي المنعقد في مقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية، أن اعلى نقطه استهلاك في السنة يكون بعد النصف من شعبان حتى مع بداية شهر رمضان.

وتابع المصيلحي أنه رغم ذلك تم خفض أسعار السلع الغذائية، موضحا أن الشركات خفضت الأسعار بعد الاطمئنان على توافر سعر الدولار في البنوك.