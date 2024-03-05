«زلة لسان» تكشف توتر العلاقة بين قائد «الفراعنة» والمدير الفنى للمنتخب المصري

دون قصد، وبحسب ما جاء على لسان عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إيهاب الكومى، والتى كشفت عن توتر العلاقة بين المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، وقائد «الفراعنة» جناح نادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح.

وكان نادى ليفربول الإنجليزي رفض سفر جناحه صلاح إلى القاهرة، وذلك للانضمام لمعسكر منتخب مصر بدعوى الإصابة، فيما يصر حسام حسن على وجود اللاعب في أول معسكر له مع «الفراعنة».

ومع تعيين حسام حسن مدربا للفراعنة، عادت التكهنات حول علاقة الطرفين لتطفو مجددا، غير أن التكهنات يبدو أنها في محلها تماما.

وقال الكومي فى تصريحات مُتلفزة، إن حسام حسن وتوأمه مدير منتخب مصر إبراهيم حسن، فشلا في الوصول إلى صلاح منذ أن تم تعيينهما في منتخب مصر، ما يعنى عدم وجود أى اتصال بين الطرفين.

واستهجنت بشدة الأوساط الرياضية المصرية تصريحات الكومي، رغم أنه حاول تبرير الأمر بأنه ليس جديدا، وأن كثيرا من مدربي منتخب مصر لم يكن بإمكانهم التواصل مع صلاح بسهولة.

وجاءتت تصريحات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى المفاجئة، لتطرح تساؤلات حول كيفية تسيير الأمور بين حسام حسن وصلاح خلال الفترة القادمة في ظل توتر العلاقة، وسط أنباء مؤكدة ترددت بقوة في الأيام الأخيرة، من أن وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، تدخل لإنهاء الأزمة بين حسام حسن ومحمد صلاح في ظل امتلاكه علاقة قوية بالطرفين.