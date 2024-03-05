اجتماع الأنبا يوليوس مع مجمع كهنة حلوان

اجتمع نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والمفوض من قِبل قداسة البابا تواضروس الثاني بتدبير الإيبارشية لحين اختيار أسقف لها، وذلك عقب صلاة الثالث لمثلث الرحمات نيافة الأنبا بيسنتي.

ألقى نيافته كلمة مناسبة ثم استمع لآراء الآباء الكهنة، واستقر رأي مجمع الكهنة على ضرورة الإسراع باختيار أب أسقف لرعاية الإيبارشية لتستقر أحوالها الرعوية واستكمال مسيرة مثلث الرحمات نيافة الأنبا بيسنتي.

كما فوض ⁠مجمع كهنة الإيبارشية قداسة البابا تواضروس الثاني في عملية اختيار الأب الأسقف الجديد للإيبارشية سواء من الآباء الرهبان أو الآباء الأساقفة العموم.