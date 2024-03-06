التموين:التعاقد على 20 الف رأس ماشية من جيبوتي استعدادا لشهر رمضان وعيد الأضحى

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية وصول مركب من جيبوتي إلي ميناء سفاجا على متنها 5 آلاف رأس أبقار حية.

و قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة أن تلك الكميات قامت باستيرادها الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لطرحها خلال موسم رمضان 2024 بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 250 جنيه للكيلو مشفى، مما يساهم في ضبط الأسعار بسوق اللحوم مع توفيرها بجودة عالية.

واضاف المصيلحي أن تلك الكميات هي الدفعة الأولى من عدد 20 ألف رأس تم التصديق على استيرادها من دولة جييوتي خلال مواسم رمضان وعيد الأضحى المبارك بغرض توفير اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية للمواطن المصري بجودة عالية وأسعار مناسبة.

واكد المصيلحي أنه تم التعاقد على كميات ضخمة من رؤوس الماشية من السودان وجيبوتي بهدف طرحها في معارض اهلا رمضان و المنافذ السلعية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، إضافة إلي التعاقد على 25 الف طن دواجن برازيلي مجمدة تم استلام 7 آلاف رأس طن منها، وجاري توريد باقي الكميات بمعدل 2000 طن شهرياً.

وقال المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من كل السلع يكفي مدة تصل إلى 12 شهرًا، ويتم توفير اللحوم السودانية الطازجة بسعر 250 جنيهًا للكيلو الواحد، مؤكدا أن التعاقدات التي أبرمتها وزارة التموين بهدف توفير اللحوم تكفي مدة عامين.