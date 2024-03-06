رئيس القابضة للصناعات الغذائية: مضاعفة الكميات المطروحة من 300 إلي 500 رأس ماشية يوميا

فى إطار استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لشهر رمضان المبارك اكد اللواء” أحمد حسنين” رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن معدلات الضخ اليومي من اللحوم الطازجة والمجمدة في منافذ شركات النيل والإسكندرية للمجمعات الإستهلاكية والمصرية والعامة لتجارة الجملة تصل إلي ما يزيد عن 300 رأس ماشية يوميا ترتفع الي 500 رأس ماشية في اليوم الواحد خلال شهر رمضان مشيرا إلى أنه تم توفير اللحوم السودانية الطازجة بسعر 250 جنيهًا للكيلو الواحد.