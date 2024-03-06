تصاعد الأزمة بين ليفربول ومنتخب «الفراعنة» والسبب.. محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن آخر تطورات الأزمة بين ليفربول ومنتخب مصر، بشأن النجم محمد صلاح، وذلك بعد أن قامت إدارة فريق ليفربول الإنجليزى بتقديم بطلب رسمي لمنتخب «الفراعنة»، من أجل إعفاء صلاح من الانضمام لمعسكر الفراعنة في شهر مارس الجاري، بدعوى الإصابة.

وكان قائد منتخب «الفراعنة» وجناح «الريدز» اللاعب محمد صلاح، قد عانى من إصابة خلال تواجده مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، وتسببت في غيابه عن فريق ليفربول، قبل عودته في مباراة برينتفورد، لتتجدد نفس الاصابة مرة أخرى ويغيب عن 3 مباريات جديدة وهي تشيلسي في نهائي كأس الرابطة ولوتون تاون ونوتنجهام فورست فى «البريميرليج».

ورغم تفاقم الاصابة كما ذكرت التقارير الإنجليزية، إلا أن منتخب مصر رفض طلب ليفربول، وقرر المدير الفني الجديد حسام حسن استدعاء صلاح للمعسكر القادم لمنتخب «الفراعنة» خلال شهر مارس الجارى.

كما ذكرت صحيفة الـ«ديلي ميل» البريطانية، أن الخلاف بين ليفربول ومنتخب مصر قد يتصاعد أكثر، بعد فشل أحد أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم في التواصل مع محمد صلاح.

وارجعت الصحيفة تفاقم الأزمة بين ليفربول ومنتخب مصر، مسترشدة فى ذلك بتصريحات عضو الاتحاد المصري إيهاب الكومي، والتى قال فيها: «المنتخب المصري بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، لم يتمكن من التواصل مع محمد صلاح حتى الآن، لم يكن هناك أي اجتماع بين الجهاز الفني لمصر ومحمد صلاح حتى هذا الوقت».

فيما أكدت الصحيفة، أن مصر حريصة جدا على تحسين العلاقات مع ليفربول بعد أن اشتبك الطرفان أيضا عندما غادر محمد صلاح كأس الأمم الإفريقية مبكرا، للخضوع لعملية إعادة تأهيل مع «الريدز»، مشيرة إلى أنه حتى في حالة عودة صلاح للمشاركة مع ليفربول في المباريات، بداية من مواجهة مانشستر سيتي يوم «الأحد» المقبل، فإن النادي الإنجليزي يشعر أنه يجب التعامل مع حالته بعناية لتجنب تجدد الإصابة.