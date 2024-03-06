بعد ارتفاع اسعار اللحوم والدواجن.. إفطار المصريين خالى من الدسم فى رمضان

ايام قليلة ويهل علينا شهر رمضان الكريم بنفحاته الطيبة وبركاته ولا يزال المواطن المصري يعاني من أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية وخاصة أسعار اللحوم والدواجن ..ورغم تراجع أسعار الدولار فى السوق الموازى وتراجع أسعار الأعلاف أيضا الذى كان مبررا لرفع الاسعار إلا أن الاسعار لا تزال مرتفعة حيث يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز من 420وحتى 450 جنيها والجاموسى تتراوح بين 360و390 جنيها

وتوقع مصطفى محمد وهبة عضو شعبة القصابين باتحاد الغرف تراجع أسعار اللحوم مع بداية شهر رمضان مشيرا ألى أن الاسعار تنخفض تدريجيا مثلما ارتفعت بالتدريج فالارتفاع حدث خلال شهر ونصف وبالتالى الانخفاض لن يحدث بين يوم وليلة ,وخلال ال 10 أيام الاخيرة انخفضت أسعار اللحوك بنسبة 10% ,فعندما تراجع أسعار الأعلاف انعكس على اسعار العجول الحية وزمن المتوقع الانخفاض بمعدل 10إلى 15 جنيها فى الاسبوع,ونأمل أن تصل إلى 350 جنيها وهذا سعر عادل فيما يتراوح السعر فى الوقت الحالى بين 400و420 جنيها للقطعية الممتازة.

وأكد فى حالة انخفاض أسعار العجول الحية سوف تنخفض الاسعار خاصة أن أغلب الجزارين اشتروا العجول بأسعار عالية ,وأغلب المحلات تعانى من انخفاض القوة الشرائية فنحن نتمتى أن تنخفض الأسعار وتعود معدلات البيع لما كانت عليه فى موسم رمضان, وأشار إلى أن نقص المعروض ساهم ايضا فى ارتفاع الأسعا خاصة أن الناتج المحلى لا يكفى سوى 40% من احتياجتنا .

كما شهدت أسعار الدواجن ارتفاع كبيرا فرغم انخفاض أسعار الأعلاف إلا أن سعر الكيلو يتراوح بين 105و110 جنيها للفراخ البيضاء ,ويتراوح سعر البانية بين 210و220 جنيها أما سعر الفرخة فيتراوح بين 200و270 جنيها حسب الوزن .

وتعليقا على استمرار ارتفاع أسعار الدواجن أكد د”عبد العزيز السيد”رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية أن الأمل الوحيد لانخفاض أسعار الدواجن هو انخفاض أسعار الأعلاف فرغم تراجع أسعار الدولار إلا أن هذا الانخفاض ليس رسميا حتى نستطيع محاسبة المستوردين ,فسعر الدولار الرسمى 42 والمستورد يحصل عليه ب 50و55 جنيه من السوق الموازى ,وبالتالى يبيع بالسعر المتوقع وليس السعر الرسمى ,فاذا كان سعر الدولار 55 جنيه يبيع الاعلاف ب سعر 60 جنيه للدولار لانه متوقع الارتفاع وهذا الخلل الجسيم.

وأشار إلى أن سعر الدواجن فى المزرعة حاليا وصل إلى 86 جنيها المفترض أن تصل للمستهلك بنحو 96 جنيها بينما تباع بسعر 100و107 وهذا نتيجة لغياب الرقابة وعدم وجود سعر استرشادى عادل يضبط العملية ,وطالب الدولة بضرورة التدخل وطرح دواجن مستوردة حتى يحدث توازن فى السوق وتنخفض الأسعار

من ناحية أخرى أكد أن معارض اهلا رمضان ساهمت كثيرا فى التخفيف عن المواطنين حيث أن هناك إقبال شديد عليها نظرا لانخفاض الاسعار بها مقارنة بالاسعار فى الأسواق والمحال التجارية.

وطالب بضرورة أحكام السيطرة على أسعار الأعلاف ووضع سعر عادل للعلف لانه المتحكم الرئيسى فى تحديد سعر الدواجن والبيض واللحوم أيضا لافتا أننا نستورد نحو 70,من احتياجاتها من الأعلاف من الخارج.