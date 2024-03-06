صلاح يشارك في تدريبات ليفربول قبل مباراتي سبارتا براج والسيتي

فى الوقت الذى يدرس فيه ليفربول مخاطبة اتحاد الكرة لعدم استدعاء صلاح في معسكر مارس، يستعد فريق «الريدز» حاليًا لمواجهة سبارتا براج التشيكي مساء غدٍ «الخميس»، في ذهاب دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي، شارك قائد المنتخب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، في التدريبات الجماعية في صفوف فريقه، استعدادًا للمباريات المقبلة سواء قاريًا أو محليًا.

وبعد ذلك ينتظر أن يخوض «الريدز» مباراة قوية ضد مانشستر سيتي، يوم «الأحد» المقبل، في قمة الأسبوع الـ28 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وكان صلاح البالغ من العمر 31 عامًا، قد غاب عن تدريبات ومباريات فريقه في الفترة الماضية بسبب شكوى اللاعب من آلام في العضلة الخلفية عقب مشاركته في لقاء برينتفورد.

وغاب «مو» عن آخر أربع مباريات مع ليفربول في كافة المسابقات أمام كلاً من: لوتون تاون وتشيلسي وساوثامبتون ونوتينجهام فورست.ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد (63 نقطة) بفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بعد مرور 27 جولة.