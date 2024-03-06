جوميز يستقر على مهاجم الزمالك ضد الأهلي

استقر المدير الفنى لنادي الزمالك، البرتغالي جوزيه جوميز، على مهاجم الفريق فى مباراته أمام الأهلي، في نهائي كأس مصر، بملعب «الأول بارك» في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت التقارير الصحفية، أن مدرب نادي الزمالك، البرتغالي جوزيه جوميز، سيقوم بالدفع بناصر منسي، في قيادة هجوم الفريق ضد الأهلي، بسبب مستواه المميز مؤخرا وثقته في قدراته، على حساب سيف الدين الجزيري وسامسون أكينولا.

وكانت بعثة النادي الأهلي، وصلت اليوم إلى الرياض من أجل خوض نهائي كأس مصر، ضد الزمالك، يوم «الجمعة» المقبل، فى تمام السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة

وكان النادي الأهلي، قد تأهل إلى نهائي كأس مصر، بعد تخطيه عقبة إنبي بثلاثية نظيفة، فيما وصل الزمالك إلى النهائى بعد الفوز على فريق نادى بيراميدز بركلات الترجيح.

ويذكر أن، بعثة نادي الزمالك، وصلت إلى الرياض أول أمس «الاثنين» من أجل ملاقاة الأهلي الجمعة المقبل.