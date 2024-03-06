الإصلاح والتنمية: التوقيع مع صندوق النقد الدولى وقرارات المركزي تساهم فى انخفاض قيمة الدولار وضبط الأسواق

قال المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن قرارات البنك المركزي اليوم، قرارات صائبة ومتزنة، وتعمل على كبح التضخم الذي استشرى خلال الفترة القادمة، وكان دائما في زيادة بسبب انتشار الأسواق الموازية للدولار.

كما أكد أن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى، يساهم فى انخفاض الدولار أمريكي عن ٥٠ جنية، مع زياده تحويلات العاملين بالخارج بعد انخفاض التحويل ٣٥% في عام ٢٠٢٣ عن عام ٢٠٢٢.

وأضاف: أن بهذه القرارات سيتم القضاء على السوق الموازية، بسبب أن البنك المركزي لديه من السيولة الدولارية الكافية لتحرير سعر الصرف ورفع الفائدة، وهي خطوة قوية لانخفاض نسب التضخم في الأسواق.

وأشار إلى أن توطين الصناعة هو الأهم في هذه الفترة، للخروج من عنق الزجاجة، مؤكدًا أن الصناعة وتوطينها هي السبيل للخروج من الأزمات المتتالية التي لحقت بالأسواق المصرية.

وثمن نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قرارات الرئيس بالإفراج الجمركي عن البضائع، مؤكدًا أن هذه القرارات تعمل على خفض أسعار السلع في الأسواق المصرية والتي شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعًا باهظًا.