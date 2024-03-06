عقب الانتهاء من مسودة المشروع.. بيان للجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أصدرت اللجنة الفرعية لإعداد مشروع جديد للإجراءات الجنائية، بيان منذ قليل، عقب الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون الجديد.

وجاء في البيان الرسمي للجنة؛ إنه في ضوء اضطلاع مجلس النواب بدوره الدستوري ومسئوليته الوطنية، آخذًا على عاتقه مهمة إصلاح المنظومة التشريعية للدولة المصرية؛ فقد شكلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لجنة فرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية؛ مستعينة بعديد من الخبرات القضائية والقانونية؛ وذلك إدراكًا منها بأهمية هذا القانون وخطورته البالغة؛ كونه من القوانين ذات الطبيعة المزدوجة، فهو ركيزة التنظيم القضائي في الشق الجنائي والظهير التشريعي لتفعيل حقوق وحريات المواطنين.

وعلاوة على ذلك؛ باشرت اللجنة أعمالها على مدار أربعة عشر شهرًا، واضعة نصب أعينها أحكام الدستور، وتعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية، والذي هو مبدأ أصيل وأساسي وحاكم للإجراءات الجنائية، لا يجوز الخروج عنه، يقوم بالأساس على إقامة توازن عادل بين حماية الحرية وحماية المجتمع؛ من خلال رسم نطاق قانوني لحرية الفرد، والتي يجب الحفاظ عليها وعدم التضحية بها مهما كانت الأسباب، بما لا يتعارض مع مصلحة المجتمع بل يسهم في تحقيقها.

واستكمل البيان؛ بأن اللجنة عكفت على مناقشة كافة الآراء والمقترحات، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، ولم تنغلق على أعضائها؛ بل حرصت على التواصل مع جميع الجهات ذات الصلة، والاطلاع على التجارب التشريعية المماثلة في المحيطين العربي والدولي؛ سعيا نحو تقديم مشروع قانون متكامل، يليق بالدولة المصرية، ويلبى كافة التطلعات بما يتوافق مع التطور السريع في أنواع الجرائم وطرق وأساليب ارتكابها وما يقتضيه ذلك من إحداث ثورة شاملة في تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة، وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة وبما لا يخل في ذات الوقت بضمانات التقاضي.

وفى سياق عملها، استصحبت اللجنة بعض الأحكام المستقرة عملا وقضاء في القانون القائم، والتي لا تتعارض مع المتطلبات والمعطيات الدستورية والاجتماعية الراهنة؛ وبجانب ذلك فقد أضافت أحكامًا جديدة تقتضيها طبيعة المرحلة والتطور الذي يشهده المجتمع المصري في المجالات كافة؛ وصولاً إلى صياغة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يعد من أبرز معالمه:

– ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية؛ باعتبارها الأمينة عليها ، و صاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك ؛ كونها ممثلة للمجتمع المصري.

– الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض ، وتفتيش الأشخاص ، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد ، و أ همها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات ؛ وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.

– تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ، ووضع حد أقصى لها ، وتنظيم حالات التعويض عنه ؛ تحقيقا ً للغاية من كونه تدبيرا ً ا حترازيا ً وليس عقوبة ، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.

– إعادة تنظيم أ حكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث ، بإضافة وسائل الإعلان الإ لكترونية سواء البريد الإلكتروني أ و الهاتف ا لمحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد ، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.

– تنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف ؛ بنصوص محكمة تراعى كافة الضمانات الدستورية ، التي تحقق الغاية منهما، دون أ ن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أ و الإقامة أ و حماية الملكية الخاصة ؛ باعتبارها حقوق دستورية لا ينبغي تقييدها إ لا في إطار الضرورة ، وبضوابط محددة .

– تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية ؛ بما من شأنه إ حداث نقلة نوعية في هذا الإطار؛ و بما يضمن مواكبة التطور التقني .

– توفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود ؛ بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة .

– إقرار وترسيخ مبدأ ( لا محاكمة دون محام ) ؛ بما يتيح أ ن يكون لكل متهم محام حاضر معه ، سواء كان موكل ا منه أ و تندبه سلطة التحقيق أ و المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين ؛ ترسيخًا للحق في الدفاع .

– تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري.

– إعادة تنظيم حق الطعن في الأ حكام الغيابية عن طريق المعارضة ؛ بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق في ا لتقاضي وضمانات حق الدفاع؛ وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آ ن واحد .

– تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ، وذلك في إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضي والحق في الدفاع كضمانات دستورية راسخة .

– حماية حقوق ذوي الهمم ؛ في مراحل التحقيق و المحاكمة و تنفيذ العقوبة ؛ من خلال توفير المساعدات الفنية ، و وسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل .

– ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أ ثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز؛ عبر إخضاعها للإشراف القضائي وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية ، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم .

– تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية ؛ سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة ؛ وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إ يداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل .

– ضمان حقوق المرأة والطفل ؛ وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل ؛ بما يتفق و أ حكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية .

– إ لغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المحكوم بها لصالح الدولة؛ واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة ؛ بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك .

– تنظيم أ حكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول ؛ سواء في مجال تسليم المتهمين أ و المحكوم عليهم أ و الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أ و عائداتها أ و التحفظ عليها أ و مجال المساعدة وال إ نابة القضائية من خلال سماع الشهود أ و فحص الأشياء والأماكن المتعلقة بالجرائم .

واختتمت اللجنة بيانها متمنية أن تكون قد أتمت أعمالها على الوجه المطلوب؛ بما يحقق مصلحة الدولة المصرية، كما تتقدم اللجنة بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاز أعمالها على النحو المتقدم، وآملة أن يخرج هذا المشروع إلى حيز النفاذ خلال الفصل التشريعي الحالي.