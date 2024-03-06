ضياء داود يكشف أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كشف النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية لمجلس النواب، أهم ملامح المسودة النهائية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي انتهت منه مؤخرًا اللجنة الفرعية المُشكلة لوضع القانون.

وتمثلت ملامح مشروع الإجراءات الجنائية في التالي:

– تنظيم بدائل للحبس الاحتياطي، وتخفيض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في الجنح ليصبح ٤ أشهر بدلا من ٦ أشهر وفي الجنايات لتصبح ١٢ شهر بدلا من ١٨ شهر، و١٨ شهر بدلا من سنتين إذا كآنت العقوبة المقررة السجن المؤبد او الاعدام، وكذلك تنظيم حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي.

– إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بما يحقق توازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وتحقيق العدالة الناجزة.

– كفالة حق التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات.

– تطوير نظم الإعلان بما يواكب التحول الرقمي، بجانب الإعلان التقليدي.

– تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقا للتقنيات الحديثة.

– تنظيم التعاون القضائي الدولي وفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، ومبدأ المعاملة بالمثل.

– إضفاء مزيد من الضمانات التي كفلها الدستور لحقوق المتقاضين والمتهمين والمحكوم عليم والمحبوسين.

– توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم.

-إقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة بدون محام.

– حماية حقوق ذوي الهمم ؛ في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة؛ من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم.

-إلغاء الإكراه البدني واستبداله بالزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة بالضوابط والإجراءات اللازمة.

وتمت مناقشاته من خلال لجنة فرعية مشكلة بقرار من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تضم ممثلين عن لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وممثلين عن الوزرات والجهات ذات الصلة مثل مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة مستشاري مجلس الوزراء وممثلين عن وزارات العدل والداخلية والمجالس النيابية، وأعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وكان لممثل كل جهة في اللجنة الفرعية صوت معدود، حيث توافق أعضاء اللجنة على إعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية، وتم مناقشة مواده مادة مادة والتصويت عليها من جميع أعضاء اللجنة.