تعادل إيجابى يحسم مواجهة فاركو وبيراميدز وإيقاف مستحقات لاعبى السماوى لأجل غير مسمى

انتهى منذ قليل اللقاء الذي جمع بين بيراميدز وفاركو، على ملعب ستاد الدفاع الجوي، فى بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة المباراة التي أقيمت مساء اليوم «الأربعاء»، في الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح عمرو جمال النتيجة لصالح فاركو في شباك بيراميدز، في الدقيقة 30 من ركلة جزاء احتسبها الحكم علي محمد رضا بوبو.

وفي الشوط الثاني، أحرز إبراهيم عادل هدف التعادل في الدقيقة 53 من زمن اللقاء، بعد عرضية متقنة من محمد الشيبي، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبتلك النتيجة، رفع فريق بيراميدز رصيده للنقطة 22 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما وصل رصيد فاركو إلى النقطة 11 في المركز السادس عشر.

وعلى جانب آخر،

قررت إدارة نادي بيراميدز توقيع عقوبات مالية بالجملة على لاعبي الفريق، وذلك بعد النتيجة المخيبة للآمال التي حققها الفريق السماوى أمام فاركو في الدوري الممتاز، والتى انتهت بتعادل إيجابيًا بهدف لكليهما واقتسما نقطتى اللقاء.

كما وجهت إدارة السماوى تحذير بتجميد بعض اللاعبين وتوجيه الشكر لهم بنهاية الموسم، وأن المقبل خلال باقي مباريات الدوري سيكون الفرصة الأخيرة لمجموعة محددة منهم، بعدما قدمت الإدارة لهم كل الدعم المطلوب دون النتيجة المرجوة حتى الآن.

وحصد رامي صبري مدافع فريق فاركو على جائزة رجل مباراة بيراميدز، بعد تقديم أداء جيد خلال المباراة، ونجح في الحد من خطورة هجوم بيراميدز.