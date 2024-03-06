تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في كأس مصر مختلف عن المسابقات الأخرى

تُعد بطولة كأس مصر هي الأقدم في تاريخ كرة القدم المصرية، فهى تحمل في طياتها العديد من الذكريات الاستثنائية بين القطبين.

وتُعتبر كأس مصر هي البطولة التي حقق فيها الزمالك فوزه الأكبر في تاريخ ديربي القاهرة، 6-0 على الغريم التاريخي الأهلى في نهائي نسخة 1944، وهي أيضا التي بقي الأخير فيها لا يخسر من غريمه لمدة 55 عاما كاملا.

ومنذ عام 1959، والأهلى يمثل عقدة للزمالك في كأس مصر على مدار الفترة الممتدة من عام1959 إلى 2015، والتي بلغت أكثر من نصف قرن.

وفاز الزمالك 2-1 على الأهلي في نهائي نسخة 1959 بهدفي الثنائي علي محسن وعصام بهيج، مقابل هدف لطه إسماعيل.

ومنذ هذا التاريخ، تكبّد «الأبيض» الخسارة خلال 8 مواجهات متتالية بين 1978 إلى 2010، حتى نجح في الفوز بنهائي نسخة 2015 بثنائية باسم مرسي، وخلال تلك الفترة فاز الأهلي في كل الأدوار تقريباً من ثمن النهائي إلى مباراة التتويج باللقب.

وعلى مستوى المباريات النهائية فاز الأهلي 4-2 في 1978، ثم 2-1 في 1992 وبعدها 3-0 في 2006 و4-3 في 2007.

وعلى صعيد نصف النهائي، جاء الفوز 2-0 في نسخة 1991 وفي دور الثمانية انتصر 3-2 في 1985 ثم 2-1 في 1989، بينما جاء الانتصار الوحيد في دور الـ16 بنتيجة 3-1 خلال نسخة عام 2010، وهو تاريخ آخر فوز للأحمر على الأبيض في أقدم بطولة مصرية.

فريق الزمالك على الجانب الآخر، نجح في كتابة عقدة مماثلة من 2015 إلى 2024 عمرها وصل الآن إلى 9 سنوات كاملة.

وخلال الفترة من 2015 إلى 2024، فاز الزمالك في 3 مباريات جمعته بالأهلي في كأس مصر، خلال 3 نهائيات ختلفة، وبعد الفوز في نهائي 2015 بثنائية باسم مرسي، فاز الزمالك في السنة التالية بالنهائي أيضاً وبصم مرسي على ثنائية كذلك لكن مصطفى فتحي سجل هدفاً ثالثاً.

في المقابل، سجل عبدالله السعيد لاعب الأبيض الحالي، هدف حفظ ماء وجه «”الأحمر» من ضربة جزاء.

وفاز الزمالك 2-1 في آخر نهائي بينه وبين الأهلي في البطولة، وذلك في نسخة 2021 والذي لعب في 22 يوليو 2022، بهدفي أحمد سيد «زيزو» وإمام عاشور – لاعب الأحمر الحالي – بينما سجل حسام حسن لبطل أفريقيا.