الملكي يفلت من المفاجأة.. تعادل مع لايبزيج وتأهل لربع نهائي دوري الأبطال

التعادل الإيجابي مباراة ريال مدريد ولايبزيج، بهدف لمثله، في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وكان ريال مدريد حسم مواجهة الذهاب بنتيجة (1-0) في اللقاء الذي أقيم بألمانيا، ليتأهل ريال مدريد إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بفضل تفوقه في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-1).

افتتح فينيسيوس جونيور أهداف اللقاء في الدقيقة 65 من عمر المباراة، وتمكن ويلي أوربان من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 68 من زمن اللقاء.

هدد ريال مدريد مرمى لايبزيج في الدقيقة 12، بعدما قابل كرة عرضية لعبها تشواميني، بتسديدة رأسية ولكن الكرة علت المرمى.

وكاد لايبزيج أن يسجل الهدف الأول في اللقاء، بعدما قابل لاعب الفريق الألماني كرة عرضية لُعبت من ركلة حرة، برأسية ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

وأنقذ لونين حارس مرمى ريال مدريد مرماه من هدف مؤكد، بعدما سدد تشافي سيمونز كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن الحارس الأوكراني تصدى للكرة.

وتمكن فينيسيوس جونيور من تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 65 من عمر المباراة، بعدما انطلق بيلينجهام بالكرة من وسط الملعب ومرر تمريرة بينية إلى اللاعب البرازيلي الذي تابعها بتسديدة قوية سكنت الشباك.

واستطاع أوربان مدافع لايبزيج من تعديل النتيجة سريعاً وتحديداً في الدقيقة 68، بعدما تابع كرة عرضية لُعبت داخل منطقة الجزاء، برأسية قوية سكنت شباك الحارس لونين.

وأنقذ لونين حارس ريال مدريد مرماه من تلقي هدف جديد، بعدما لُعبت كرة عرضية اصطدمت في الدفاع ولكن الحارس الأوكراني تصدى للكرة ببراعة.