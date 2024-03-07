مانشستر سيتي يقسو على كوبنهاجن ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

بثلاثية مقابل هدف، حسم نادي مانشستر سيتي التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على ضيفه كوبنهاجن الدنماركي، مساء أمس «الأربعاء»، في المباراة التى جمعتهما على ملعب الاتحاد ضمن إياب دور الـ16، ليكرر الفوز إيابًا، بالنتيجة ذاتها التي فاز بها على كوبنهاجن ذهابًا، ليفوز (6-2) في مجموع المباراتين.

وتأهل مانشستر سيتي للمرة الخامسة على التوالي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، محققًا اللقب في مناسبة وحيدة، عندما هزم إنتر (1-0) في نهائي النسخة الأخيرة.

لم يستغرق الوقت أكثر من 5 دقائق فقط من أجل أن يتمكن مانشستر سيتي من هز شباك كوبنهاجن عن طريق اللاعب السويسري مانويل أكانجي الذي صوب تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إثر عرضية من ركلة ركنية.

وأضاف صاحب الأرض هدفًا ثانيًا من توقيع الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة 9، بعد تسديدة فشل حارس كوبنهاجن في التعامل معها لتستقر في الشباك الدنماركية

وقلص النرويجي محمد اليونسي الفارق إلى هدف وحيد، بعدما سجل هدفًا رائعًا من تسديدة يمينية على حارس مانشستر سيتي في الدقيقة 30.

وقبل أن ينتهي الشوط الأول يتمكن إيرلينج هالاند، من احراز هدفًا ثالثًا لمانشستر سيتي في الدقيقة 45+3، إثر تسديدة يسارية أرضية لم يتمكن حارس كوبنهاجن من التعامل معها.

واستمرت أفضلية مانشستر سيتي في الشوط الثاني، رغم محاولات كوبنهاجن التي ارتقت في مناسبة وحيدة إلى تشكيل خطورة على مرمى إيدرسون، إثر تسديدة صاروخية في الدقيقة 66 تصدى لها البرازيلي.