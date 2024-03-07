جوزيه جوميز: سنثبت أمام الأهلي أن الزمالك معتاد على الفوز بالألقاب

أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، أن الفريق الأبيض معتاد على الفوز بالألقاب، مشيراً إلى أن فريقه يجب عليه إثبات ذلك في مواجهة النادي الأهلي.

وقال جوميز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: «تحضيرنا للمواجهة مثل أي مباراة، ونحن مستعدون للعب مباراة جيدة، وانتظر من اللاعبين تقديم أداء قوي، هي مباراة تكتيكة قوية بين الفريقين، صحيح أن الفريقين ليسا في مستواهما المعهود، لكن من المهم لي وللنادي الفوز بالكأس».

وأضاف مدرب الزمالك: «الزمالك فريق معتاد على الفوز بالألقاب، ويجب أن نثبت ذلك في المواجهة المقبلة.. أنا سعيد بوجودي مجدداً في السعودية، ورؤية أصدقائي من جديد».

وأكمل جوميز: «بداية مشواري مع فريق أهلي جده كانت التتويج بكأس بالسوبر، وأتطلع لتكرار نفس الأمر والتتويج بلقب كأس مصر مع الزمالك وحصد أول بطولة لي مع الفريق».

وتابع: «تحدثت مع جوسفالدوا فيريرا المدير الفني السابق للزمالك قبل وبعد الوصول للسعودية، كان شيء مهم جداً أنني عملت معه لمدة 6 سنوات، وكل ما أفعله في التدريب بسبب تعلمي وارتباطي به”.

وأختتم مدرب الزمالك تصريحاته:: «من المهم تواجد جماهيرنا في اللقاء، فنحن نستمد طاقتنا منهم، وأنا متأكد أن المدرجات ستكون مليئة بالجماهير، ولاعبو الفريق تمرنوا معي 24 وحدة تدريبية، وقبل وصولي تعاقد النادي مع 10 لاعبين، وكان من المهم منح الفرصة للعديد من اللاعبين في المباريات الماضية».