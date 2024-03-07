مارسيل كولر: لا توجد «روشتة» للفوز على الزمالك.. وإمام عاشور متفهم حجم الضغوطات

أكد مدرب النادى الأهلي مارسيل كولر، أن فريقه جاهز لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر، وقال في تصريحات للمؤتمر الصحفي: «الإقامة في المملكة العربية السعودية ستساعدنا كثيرا وستجعلنا نؤدي بشكل أفضل، بالأخص أننا كنا هنا في بطولة كأس العالم للأندية منذ فترة قريبة».

وأضاف: «الزمالك فريق كبير ويلعب بشكل جماعي، ولا بد من أن نظهر أمامه بأداء جماعي وروح واحدة، كما أننا لا بد من أن نصل لأقصى مجهودًا لنحقق الفوز في هذه المباراة».

وتابع كولر: «لا توجد (روشتة) للفوز، نحن نحضر لكل مباراة مثل أي لقاء نخوضه ولا يوجد شيء مخصوص لتحقيق الفوز في النهائي، جميع اللاعبين لديهم الحافز لأنهم يحتاجون للمشاركة في مثل هذه المباريات لتقديم أفضل ما لديهم».

وأوضح: «الفوز على الزمالك في 3 مباريات سابقة أمر لم يكن سهلًا على الإطلاق لكن في كل مرة نحاول أن نقدم أفضل ما لدينا لتحقيق الفوز، ومباراة الكأس بالتأكيد ستكون صعبة».

وواصل مارسيل كولر: «أعتقد أن إمام عاشور متفهم حجم الضغوطات التي سيتعامل معها، إمام عاشور لاعب مهم للغاية ومن المهم أن يحرر نفسه من أي ضغوط ويساعد الفريق ويساعد نفسه ويحرص ألا يلتفت للاستفزازات ويركز في كرة القدم فقط».

وأنهى مدرب الأهلي تصريحاته قائلًا: «الخبرات أمر مهم وهناك إصابات عديدة في الفريق لكن معظم اللاعبين يمتلكون الخبرات باستثناء لاعب أو 2 لم يشاركوا في مثل هذه المباريات، لكني أثق فيهم جميعًا».