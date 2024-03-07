رئيس قوي عاملة النواب يشارك في مسابقة دينية للمسلمين والمسيحيين بمصلحة الضرائب

شارك النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، في الاحتفالية التي نظمتها مصلحة الضرائب المصرية لتكريم الفائزين في المسابقة الدينية للعاملين المسلمين والمسيحيين وأبنائهم لعام 2024، والتي تقام لأول مرة في تاريخ المصلحة، تحت قيادة رشا عبدالعال أول سيدة ترأس المصلحة، وذلك تعبيرا عن الوحدة الوطنية بين عنصري الأمة.

وشهدت الاحتفالية تم تكريم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمنحه درع المصلحة، وتسلمه نيابة عنه، الأنبا بولس حليم مسئول التدريب بالمركز الإعلامى بالكنيسة القبطية المرقسية، وامتد التكريم بدرع المصلحة ليشمل الدكتور محمد إمام داوود أستاذ وخبير علم الفقه واللغة بجامعة قناة السويس، والقس بولس حليم، والنائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان.

وتم تكريم العاملين من ذوي القدرات الخاصة بمنحهم شهادات تقدير لدورهم في العمل بالمصلحة، وذلك بحضور عددا كبيرا سواء من أهالى المكرمين أو العاملين.

شارك فى المسابقة ٣٩٠ متسابقا من العاملين المسلمين والمسيحيين وأبنائهم وفاز منهم ٦٠ متسابقا، وكان التحكيم فى المسابقة تحت إشراف الأزهر الشريف والكنيسة المصرية .

في مستهل الاحتفالية رحبت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالحضور، معربة عن سعادتها وفخرها بأبنائها العاملين بالمصلحة وأولادهم، وأوضحت أن هذه المسابقة تتم لأول مرة، وتتضمن المسلمين والمسيحيين، مؤكدة أن المصريون تربوا جميعا على الوحدة الوطنية وأنهم نسيج واحد عبر العصور، وكل المصريين فى كل ربوع الوطن يحتفلون بالأعياد الدينية معا، ولا فرق بين مسلم ومسيحى، مشددة على أننا شركاء فى هذا الوطن، وحريصون علي أن تكون المسابقة للمسلمين والمسيحيين معا، ويكون الاحتفال واحد والتكريم واحد.

وفي نفس السياق، أكد الدكتور محمد إمام داوود أستاذ وخبير علم الفقه واللغة بجامعة قناة السويس أن الالتزام بالكتب السماوية هو دعم للأخلاق والإيمان الصادق، وكل ذلك سوف ينعكس على الفضائل وإتقان العمل.

وأوضح أن ما يردده الكارهين لمصر فى الخارج عن وجود جفاء بين عنصرى الأمة كلام عار تمام من الصحة، وهو مكر غير موجود وغير مقبول، مشيرا إلى أن الله عز وجل قدم فى القرآن الكريم أمن الأوطان عن الرزق لان بدون الأمن لن يتم تحصيل الرزق، وقدم الأمن على العبادة، لأن بدون الأمن لن يستطيع الناس ممارسة عباداتهم.

من جانبه نقل القس بولس حليم مسئول التدريب بالمركز الاعلامى بالكنيسة القبطية المرقسية تحيات البابا تواضروس بابا الكنيسة الكاثوليكية لكل العاملين بالمصلحة على جهدهم فى جمع شمل العائلة المصرية، مؤكدا علاقة الإخوة بين عنصرى الأمة، فضلا عن العلاقة الرائعة بين الأزهر والكنيسة فى مصر.

وقال: إن الناس تميل بالفطرة إلى السلام والمحبة، وعندما يحتذى بهما كبار المسئولين ستصل بسهولة إلى العامة ويلتزمون بها، مشيرا إلى أن الأوطان تزدهر وتتقدم بالمساواة والعدل والتواصل الجيد بين الجميع.

فيما أكد النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: أن الأقباط والمسلمين يشكلون نسيج هذا الوطن الواحد، والأقباط جزء أصيل من نسيج الأمة، مشيرا إلى أن أحدا كان من كان لا يستطيع أن يفرق بين قبطي ومسلم فالكل تحت العلم واحد يشكلون نسيج الوطن.

وقال أن المسابقة هي الأولى من نوعها التي تجمع المسلمين والمسيحيين تحت أول قيادة نسائية للمصلحة، مشيرا إلى أن التكريم ليس فقط للفائزين ولكنه لأسرهم أيضا، لأنه يعكس أصل واخلاق البيئة التى خرج منها ومدى حرصها على الالتزام بكتاب الله.

وأشاد حامد عقل رئيس الإدارة المركزية لرعاية الموهوبين بالمصلحة بالمسابقة وفكرتها وأنها جمعت عنصرى الأمة فى مسابقة واحدة فى توقيت واحد وتحت سقف واحد.

حضر الاحتفالية من قيادات مصلحة الضرائب كل من: عاطف حمدي ومصطفي غراب وخالد عمر ود. عرفان فوزي ود. جمال عبدالله وعبير الحاوي ود. مريم فكري ود. صفوت حسن وجيهان حسن.